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Кунде о словах Ямаля, что Франция не сильнее Испании: «Ламин — амбициозный парень, он говорит что думает. Быть фаворитом на ЧМ мало что значит»

Защитник сборной Франции и «Барселоны» Жюль Кунде ответил на вопрос о высказывании его одноклубника Ламина Ямаля.

Источник: Спортс‘’

Ранее 18-летний вингер сборной Испании заявил: «Франция не сильнее нас — она ведь не смогла победить нас на чемпионате Европы. Поэтому никаких фаворитов нет. Ни одна сборная не превосходит остальные».

"Я очень хорошо знаю Ламина. Я знаю, что он очень сильный игрок, амбициозный парень, который говорит то, что думает и видит. Правда в том, что быть фаворитом в соревновании мало что значит.

Правда в том, что, к сожалению, последние несколько матчей против Испании сложились не так, как мы хотели. Мы это знаем, но я на этом не зацикливаюсь и не страдаю из-за этого", — сказал Кунде.

Франция встретится с Парагваем в 1/16 финала и сможет сыграть с Испанией в полуфинале, если пройдет дальше.