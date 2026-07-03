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В адрес Роналду гудели с трибун в 1-м тайме матча с Хорватией на ЧМ-2026

Болельщики сборной Хорватии выражали неодобрение Криштиану Роналду по ходу 1-го тайма матча с Португалией.

Источник: Спортс‘’

Встреча 1/16 финала ЧМ-2026 проходит на «БМО Филд» в Торонто. Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, перерыв).

Во время объявления диктором стартовых составов команд перед началом матча болельщики отреагировали на фамилию Роналду неодобрительным гулом, сообщает The Athletic. Кроме того, гул в адрес Криштиану был слышен несколько раз по ходу первого тайма. В частности, фанаты неодобрительно отреагировали на эпизод на 42-й минуте, когда капитан сборной Португалии встал возле бровки, получив пас на фланге.