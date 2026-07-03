У Португалии 1 удар в створ из 9 в 1-м тайме против Хорватии. У хорватов 3 удара, в створ — 0

Португалия и Хорватия практически не наносили точных ударов в 1-м тайме.
Команды играют (0:0, второй тайм) в 1/16 финала ЧМ-2026.
За тайм португальцы пробили по воротам 9 раз, из них лишь 1 удар пришелся в створ. Хорваты нанесли 3 удара, ни один из них в створ не попал.
Португальская команда владела мячом 60% времени, сделав 347 пасов, хорватская — 28% (остальное время мяч, по оценке ФИФА, не был задействован в игре), у них 156 передач.
На счету команды Роберто Мартинеса 5 фолов и 1 желтая карточка, хорваты сфолили 6 раз, но остались без предупреждений.
Сборная Португалии сделала 13 попыток навесов (4 удачных), у хорватской команды 5 попыток (2 удачных).
Спортс«» ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.