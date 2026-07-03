Вальверде о вылете Уругвая с ЧМ: «Я не откажусь представлять свою страну, даже если это будет стоить мне жизни. Клянусь жизнью, что не покину команду, не оставив ее на вершине»

"Прошло несколько дней с момента вылета, и только сейчас я начинаю осмысливать все пережитое. Понимаю, что часть меня, возможно, никогда не оправится от еще одного вылета в первом раунде, подобного тому, что я пережил на чемпионате мира в Катаре. Эта боль все еще не прошла.
Я чувствую огромную ответственность за свою страну. Это гордость, которая наполняет мою душу. Я сделал все, что было в моих силах: я подготовился физически и морально и старался не повторять случившееся, усердно работая на протяжении всего сезона. Но, очевидно, этого оказалось недостаточно.
Я принимаю поражение. Я полностью беру на себя ответственность за то, что не смог выполнить свой долг перед национальной командой и перед вами всеми.
Я беру на себя ответственность за неудачу и знаю, что не справился с задачей. Но ни при каких обстоятельствах я не откажусь представлять свою страну, даже если это будет стоить мне жизни.
Я не знаю, как и когда, но клянусь своей жизнью, что не покину эту команду, не оставив ее на вершине", — написал Вальверде в соцсети.