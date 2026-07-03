Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Португалия
1
:
Хорватия
1
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.34
П2
8.00
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Швейцария
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.30
П2
4.50
Футбол. ЧМ-2026
21:00
Австралия
:
Египет
Все коэффициенты
П1
3.40
X
2.90
П2
2.50
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Аргентина
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.16
X
8.25
П2
21.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Испания
3
:
Австрия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
США
2
:
Босния и Герцеговина
0
П1
X
П2

Вальверде о вылете Уругвая с ЧМ: «Я не откажусь представлять свою страну, даже если это будет стоить мне жизни. Клянусь жизнью, что не покину команду, не оставив ее на вершине»

Капитан сборной Уругвая Федерико Вальверде высказался о вылете команды с ЧМ-2026 после группового этапа.

Источник: Спортс‘’

"Прошло несколько дней с момента вылета, и только сейчас я начинаю осмысливать все пережитое. Понимаю, что часть меня, возможно, никогда не оправится от еще одного вылета в первом раунде, подобного тому, что я пережил на чемпионате мира в Катаре. Эта боль все еще не прошла.

Я чувствую огромную ответственность за свою страну. Это гордость, которая наполняет мою душу. Я сделал все, что было в моих силах: я подготовился физически и морально и старался не повторять случившееся, усердно работая на протяжении всего сезона. Но, очевидно, этого оказалось недостаточно.

Я принимаю поражение. Я полностью беру на себя ответственность за то, что не смог выполнить свой долг перед национальной командой и перед вами всеми.

Я беру на себя ответственность за неудачу и знаю, что не справился с задачей. Но ни при каких обстоятельствах я не откажусь представлять свою страну, даже если это будет стоить мне жизни.

Я не знаю, как и когда, но клянусь своей жизнью, что не покину эту команду, не оставив ее на вершине", — написал Вальверде в соцсети.