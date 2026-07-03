Вальверде о вылете Уругвая с ЧМ: «Я не откажусь представлять свою страну, даже если это будет стоить мне жизни. Клянусь жизнью, что не покину команду, не оставив ее на вершине»

"Прошло несколько дней с момента вылета, и только сейчас я начинаю осмысливать все пережитое. Понимаю, что часть меня, возможно, никогда не оправится от еще одного вылета в первом раунде, подобного тому, что я пережил на чемпионате мира в Катаре. Эта боль все еще не прошла.