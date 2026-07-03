Аршавин о сборной Испании: «Баэна — слабое звено, испанцы сейчас хромают на один фланг. Потрепать их вряд ли кто-то сможет, но Франция выглядит мощнее»

В четверг сборная Испании обыграла Австрию со счетом 3:0 в 1/16 финала ЧМ-2026.
«Испания — команда высокого уровня. Потрепать ее вряд ли кто‑то сможет в ее части сетки. Но Франция, с которой испанцы могут встретиться в полуфинале, выглядит мощнее. Думаю, что в этой части сетки играет будущий чемпион мира», — заявил Аршавин.
Также Аршавин порассуждал об уязвимых местах в игре испанской команды.
«Мерино — запасной вариант. Основная тройка [полузащитников] — Педри, Ольмо и Родри. В последней игре группового этапа испанцы просто дали передохнуть лидерам. Слабое звено Испании — Баэна. Он не может обыграть соперника один в один. На Евро рвали края Ямаль и Уильямс. Сейчас испанцы хромают на один фланг», — сказал экс-игрок «Зенита».