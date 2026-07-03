В 1/16 финала португальцы обыграли сборную Хорватии со счетом 2:1. Испания ранее выбила Австрию, одержав победу со счетом 3:0.
Встреча Португалии и Испании пройдет в понедельник, 6 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Португалия сыграет с Испанией в ⅛ финала ЧМ-2026.
В 1/16 финала португальцы обыграли сборную Хорватии со счетом 2:1. Испания ранее выбила Австрию, одержав победу со счетом 3:0.
Встреча Португалии и Испании пройдет в понедельник, 6 июля, и начнется в 22:00 по московскому времени.