Роналду — лучший игрок матча Португалии и Хорватии. Форвард забил с пенальти и был заменен на 81-й минуте

41-летний форвард забил гол, реализовав пенальти на 68-й минуте игры.
На 81-й минуте португалец был заменен — вместо него на поле появился Рубен Невеш.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Хорватия.
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).
41-летний форвард забил гол, реализовав пенальти на 68-й минуте игры.
На 81-й минуте португалец был заменен — вместо него на поле появился Рубен Невеш.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия — Хорватия.