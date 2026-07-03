Витинью, Бруну, Канселу и Нету заменили на 62-й минуте игры с Хорватией. Португалия сравняла на 68-й, а вышедший со скамейки Рамуш забил победный гол на 94-й

Португалия одержала победу со счетом 2:1, отличившись на 68-й и 94-й минутах. При этом она пропустила первой — от Ивана Перишича на 53-й.
Главный тренер пиренейской команды принял решение снять с игры Витинью, Педру Нету, Бруну Фернандеша и Жоау Канселу на 62-й минуте. Вместо них вышли Франсишку Консейсау, Нелсон Семеду, Гонсалу Рамуш (будущий автор победного гола) и Бернарду Силва.
Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».Читать дальше