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Витинью, Бруну, Канселу и Нету заменили на 62-й минуте игры с Хорватией. Португалия сравняла на 68-й, а вышедший со скамейки Рамуш забил победный гол на 94-й

Роберто Мартинес в одной из пауз во втором тайме игры с Хорватией заменил четверых футболистов.

Португалия одержала победу со счетом 2:1, отличившись на 68-й и 94-й минутах. При этом она пропустила первой — от Ивана Перишича на 53-й.

Главный тренер пиренейской команды принял решение снять с игры Витинью, Педру Нету, Бруну Фернандеша и Жоау Канселу на 62-й минуте. Вместо них вышли Франсишку Консейсау, Нелсон Семеду, Гонсалу Рамуш (будущий автор победного гола) и Бернарду Силва.

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