Роналду об уходе из сборной после ЧМ-2026: «Будущее Криштиану не имеет значения сейчас. У меня будет время после победы или поражения, поговорю с семьей — я больше не решаю сгоряча»

Ранее сестра португальца Катя Авейру заявила, что форвард завершит карьеру в сборной после ЧМ-2026: «Это его последний танец, насколько я знаю».
"Будущее Криштиану не имеет значения прямо сейчас. Я расскажу…
У меня будет время после победы или поражения, я поговорю с моей семьей и приму лучшее решение.
Я больше не принимаю решений сгоряча, все делается спокойно. А теперь надо насладиться сегодняшним моментом", — заявил португальский нападающий после матча 1/16 финала ЧМ-2026 с Хорватией (2:1).
Роналду — лучший игрок матча Португалии и Хорватии. Форвард забил с пенальти и был заменен на 81-й минуте.