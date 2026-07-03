Аканджи, Джака, Эмболо, Люка Зидан, Бенсебайни и Марез — в стартовых составах Швейцарии и Алжира на ЧМ-2026

Команды встретятся в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Начало игры — в 06:00 по московскому времени.
В старте у Швейцарии выйдут:
Вратарь: Грегор Кобель;
Защитники: Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес;
Полузащитники: Денис Закария, Ремо Фройлер, Йоан Манзамби, Гранит Джака;
Форварды: Бреэль Эмболо, Дан Ндойе, Рубен Варгас.
С первых минут у Алжира сыграют:
Вратарь: Люка Зидан;
Защитники: Аисса Манди, Раян Аит-Нури, Рафик Бельгали, Рами Бенсебайни;
Полузащитники: Рамиз Зерруки, Уссем Ауар, Фарес Шаиби, Набиль Бенталеб, Ибрагим Маза;
Форвард: Рияд Марез.