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Аканджи, Джака, Эмболо, Люка Зидан, Бенсебайни и Марез — в стартовых составах Швейцарии и Алжира на ЧМ-2026

Представлены составы сборных Швейцарии и Алжира.

Источник: Спортс‘’

Команды встретятся в матче 1/16 финала ЧМ-2026. Начало игры — в 06:00 по московскому времени.

В старте у Швейцарии выйдут:

Вратарь: Грегор Кобель;

Защитники: Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес;

Полузащитники: Денис Закария, Ремо Фройлер, Йоан Манзамби, Гранит Джака;

Форварды: Бреэль Эмболо, Дан Ндойе, Рубен Варгас.

С первых минут у Алжира сыграют:

Вратарь: Люка Зидан;

Защитники: Аисса Манди, Раян Аит-Нури, Рафик Бельгали, Рами Бенсебайни;

Полузащитники: Рамиз Зерруки, Уссем Ауар, Фарес Шаиби, Набиль Бенталеб, Ибрагим Маза;

Форвард: Рияд Марез.