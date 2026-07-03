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Роналду о праздновании в футболке Жоты: «Особенный день. Он освещал нас сверху, нужно было выиграть, чтобы почтить его память наилучшим образом»

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о Диогу Жоте после победы над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Роналду отметил выход в ⅛ финала в футболке с номером Жоты. 3 июля 2025 года форвард «Ливерпуля» и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

«Это особенный день для нашего Жоты, который сверху освещал нас. Мы знали, что он рядом с нами, и нужно было выиграть сегодня, чтобы наилучшим образом почтить его память», — подчеркнул Роналду.

Также Криштиану рассказал про объятия с Лукой Модричем.

"Я попрощался с ним, да. Он остается футбольной легендой, мы почти одного возраста.

Я чрезвычайно уважаю Модрича за то, что он продолжает делать в футболе«, — сказал 41-летний португальский форвард “Аль-Насра”.