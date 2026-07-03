Роналду о праздновании в футболке Жоты: «Особенный день. Он освещал нас сверху, нужно было выиграть, чтобы почтить его память наилучшим образом»

Роналду отметил выход в ⅛ финала в футболке с номером Жоты. 3 июля 2025 года форвард «Ливерпуля» и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.
«Это особенный день для нашего Жоты, который сверху освещал нас. Мы знали, что он рядом с нами, и нужно было выиграть сегодня, чтобы наилучшим образом почтить его память», — подчеркнул Роналду.
Также Криштиану рассказал про объятия с Лукой Модричем.
"Я попрощался с ним, да. Он остается футбольной легендой, мы почти одного возраста.
Я чрезвычайно уважаю Модрича за то, что он продолжает делать в футболе«, — сказал 41-летний португальский форвард “Аль-Насра”.