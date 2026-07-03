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«Хорватия не заслужила вылет с ЧМ. Мы были на равных с Португалией, а во втором тайме играли даже лучше, много создали». Далич о поражении

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич прокомментировал поражение от команды Португалии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Особенно во втором тайме мы играли лучше. Создали много моментов, играли лучше, однако пропустили два гола.

Эмоции зашкаливают. Мне не на что жаловаться — парни боролись, старались, но…

У нас было много хороших моментов, чтобы забить второй гол. Это тяжело переварить сейчас. Мы не заслуживали вылет с чемпионата мира, играли на равных с Португалией", — заявил Златко Далич.

Хорватская команда нанесла 13 ударов по воротам соперника, 6 — в створ.

Португалия выжила!!! С первым голом Роналду в плей-офф и отменой гола Хорватии на 103-й!