«Чип на мяче показал, что я его коснулся. Арбитр мне это сказал». Матанович об отмененном голе в матче с Португалией

Хорватия уступила со счетом 1:2 в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила гол, однако главный арбитр Эспен Эскос после ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича. Матанович в штрафной боролся с соперником за верховой мяч, который затем отскочил к Пашаличу.
"Я почувствовал легкое прикосновение с волосами и спросил судью, что случилось. Я не был уверен, коснулся ли я мяча.
Арбитр сказал мне, что чип на мяче показал, что я его коснулся", — заявил Игор Матанович.