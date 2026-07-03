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«Чип на мяче показал, что я его коснулся. Арбитр мне это сказал». Матанович об отмененном голе в матче с Португалией

Форвард сборной Хорватии Игор Матанович прокомментировал ситуацию с отмененным голом в ворота Португалии в добавленное время ко второму тайму.

Источник: Спортс‘’

Хорватия уступила со счетом 1:2 в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила гол, однако главный арбитр Эспен Эскос после ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича. Матанович в штрафной боролся с соперником за верховой мяч, который затем отскочил к Пашаличу.

"Я почувствовал легкое прикосновение с волосами и спросил судью, что случилось. Я не был уверен, коснулся ли я мяча.

Арбитр сказал мне, что чип на мяче показал, что я его коснулся", — заявил Игор Матанович.