Перишич побил рекорд Шукера: у Ивана 7-й гол за Хорватию на ЧМ, он забивал на четырех турнирах, и в плей-офф последних трех чемпионатов

Фланговый полузащитник Иван Перишич стал автором гола на 53-й минуте. Игрок ПСВ обработал мяч перед углом вратарской и левой ногой ударил в дальний нижний.
Перишич в 7-й раз забил за сборную Хорватии на чемпионатах мира и обновил рекорд национальной команды. Хавбек обошел нападающего Давора Шукера, который в 1998 году стал автором 6 голов в течение одного-единственного турнира.
Перишич забивал на всех четырех чемпионатах мира, в которых участвовал.
В 2014-м, будучи игроком «Вольфсбурга», Иван записал в свой актив 2 гола на турнире, проходившем в Бразилии. Хорваты тогда не сумели выйти из группы.
В 2018-м году Перишич был игроком «Интера» и стал автором 3 голов на чемпионате мира, проходившем в России. В частности, Иван забивал в полуфинальном матче со сборной Англии (2:1, экстра-таймы) и в финальной игре против команды Франции (2:4).
В 2022 году Перишич, выступавший в то время за «Тоттенхэм Хотспур», на стадии ⅛ финала забил в ворота соперников из Японии (1:1, по пенальти — 3:1).
3-е место в списке лучших бомбардиров за все время выступлений сборной Хорватии на чемпионатах мира занимает нападающий Марио Манджукич, на его счету 5 голов.