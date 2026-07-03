Перишич побил рекорд Шукера: у Ивана 7-й гол за Хорватию на ЧМ, он забивал на четырех турнирах, и в плей-офф последних трех чемпионатов

В 2018-м году Перишич был игроком «Интера» и стал автором 3 голов на чемпионате мира, проходившем в России. В частности, Иван забивал в полуфинальном матче со сборной Англии (2:1, экстра-таймы) и в финальной игре против команды Франции (2:4).