В ФИФА заявили, что Матанович задел мяч перед офсайдом Пашалича: «Датчики способны определять любое малейшее прикосновение»

На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила гол, однако главный арбитр Эспен Эскос после ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича. Форвард хорватов Игор Матанович в штрафной боролся с соперником за верховой мяч, который затем отскочил к Пашаличу.