«ВАР ввели не для того, чтобы ловить в офсайд локоть или шнурок. Он должен помогать, а не вредить футболу. Игроков хватают, валят на газон на угловых — можно ставить пенальти каждый раз». Экс

— Помню времена, когда говорили: мы хотим сделать так, чтобы было больше голов. А теперь вы добавляете чип в мяч и если он едва касается волос в хвостике — это не гол. А в офсайд попадает ноготь на большом пальце ноги. Так мы хотим помочь футболу или навредить ему?