«ВАР ввели не для того, чтобы ловить в офсайд локоть или шнурок. Он должен помогать, а не вредить футболу. Игроков хватают, валят на газон на угловых — можно ставить пенальти каждый раз». Экс

Гол хорватов на 103-й минуте был отменен в результате работы ВАР: после подачи с фланга мяч коснулся Игора Матановича, который сделал скидку находившемуся в офсайде Марио Пашалича. Главный арбитр Эспен Эскос посмотрел повтор и отменил взятие ворот.
— Помню времена, когда говорили: мы хотим сделать так, чтобы было больше голов. А теперь вы добавляете чип в мяч и если он едва касается волос в хвостике — это не гол. А в офсайд попадает ноготь на большом пальце ноги. Так мы хотим помочь футболу или навредить ему?
— Но если технология все время используется одинаково, это ведь справедливо?
— Мы говорили о ВАР. В последнем матче США ВАР обратился к судье, судья принял решение (речь об удалении Фоларина Балогуна — Спортс«“). Так давайте его использовать при каждом угловом, сегодня мы это видели — игроков хватают, заваливают на газон. Пенальти будут назначать в каждом таком моменте.
ВАР сделали для системы определения гола. Его ввели не для того, чтобы ловить в офсайд локоть или шнурок. Кажется, мы слишком увлеклись.
Слушайте, я думаю, решение было верным. Хорошо, что они показали данные [о касании мяча], иначе я бы спросил: «В чем вообще дело?» Но я думаю, что ВАР ввели, чтобы помогать футболу, а не вредить ему. Думаю, сейчас он немного вредит, — отметил Бальбоа.