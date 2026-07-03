Батурина про 1:2 с Португалией: «Хорватия вылетела незаслуженно. У нас хорошая команда, мы показали качественный футбол и не заслужили такого исхода»

На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила гол, однако главный арбитр Эспен Эскос после ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича. Матанович в штрафной боролся с соперником за верховой мяч, который затем отскочил к Пашаличу.
"Мы вылетели незаслуженно. Удача была на их стороне. Я не знаю, что произошло в концовке. Я спросил судью, что там было, он сказал, что чип в мяче показал — Матанович его коснулся.
Мы показали, что у нас хорошая команда. Мы показали качественный футбол и не заслужили такого исхода", — сказал Батурина.
Безумная отмена гола Хорватии на 90+13: все об офсайде и датчике, которые лишили чудо-спасения.