Мартинес о замене Роналду: «Португалии требовалась другая оборонительная структура, когда Хорватии нужно было атаковать. Был необходим еще один полузащитник на поле»

Роналду был заменен на 81-й минуте — вместо него вышел Рубен Невеш. Гонсалу Рамуш появился на поле на 63-й минуте.
"Важно уметь использовать разноплановых игроков, которые у нас есть.
По ходу матча был момент, когда нашей атакующей группе было сложно добраться до последней трети поля.
Выход Гонсалу Рамуша — с учетом того, чтобы Криштиану находится в штрафной — мог значительно повлиять на действия центральных защитников соперника.
После забитого гола ситуация изменилась. Хорватии нужно было больше рисковать, укрепилось взаимодействие Модрича и Ковачича в середине поля.
Это был момент, когда нам нужен был еще один полузащитник и контроль над сильной стороной сборной Хорватии.
Мы воспользовались отсутствием у Хорватии опорного полузащитника, чтобы иметь на поле двух нападающих — нам было необходимо в тот момент.
Позже, когда Хорватии нужно было атаковать наши ворота, пришло время для другой оборонительной структуры", — заявил Роберто Мартинес.
Как Португалия без Роналду добила Хорватию: разбор. С похвалой Мартинесу!