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Мартинес о замене Роналду: «Португалии требовалась другая оборонительная структура, когда Хорватии нужно было атаковать. Был необходим еще один полузащитник на поле»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес объяснил замену Криштиану Роналду в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против Хорватии (2:1).

Источник: Спортс‘’

Роналду был заменен на 81-й минуте — вместо него вышел Рубен Невеш. Гонсалу Рамуш появился на поле на 63-й минуте.

"Важно уметь использовать разноплановых игроков, которые у нас есть.

По ходу матча был момент, когда нашей атакующей группе было сложно добраться до последней трети поля.

Выход Гонсалу Рамуша — с учетом того, чтобы Криштиану находится в штрафной — мог значительно повлиять на действия центральных защитников соперника.

После забитого гола ситуация изменилась. Хорватии нужно было больше рисковать, укрепилось взаимодействие Модрича и Ковачича в середине поля.

Это был момент, когда нам нужен был еще один полузащитник и контроль над сильной стороной сборной Хорватии.

Мы воспользовались отсутствием у Хорватии опорного полузащитника, чтобы иметь на поле двух нападающих — нам было необходимо в тот момент.

Позже, когда Хорватии нужно было атаковать наши ворота, пришло время для другой оборонительной структуры", — заявил Роберто Мартинес.

Как Португалия без Роналду добила Хорватию: разбор. С похвалой Мартинесу!