Станишич про 1:2 с Португалией: «На прошлых ЧМ Хорватии часто везло, сейчас — нет. Судья мог бы принять какие-то решения в нашу пользу»

На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила гол, однако главный арбитр Эспен Эскос после ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича. Матанович в штрафной боролся с соперником за верховой мяч, который затем отскочил к Пашаличу.
До этого были отменены еще два гола хорватов.
"Нам не повезло. В первом тайме мы играли не в свой футбол, но и не так уж плохо. Такому сопернику трудно противостоять.
В первом тайме мы играли неплохо, потом выжидали, во втором тайме прибавили, а потом пропустили два глупых гола. У нас были шансы забить еще, удача была не на нашей стороне.
Судья мог бы принять какие-то решения в нашу пользу. Когда игра напряженная, такие моменты сказываются. Мы очень разочарованы. Могли бы лучше сыграть в защите. Рамуш забил с такой позиции — молодец, конечно. Но на прошлых ЧМ нам часто везло. Сейчас — нет", — сказал Станишич.
Безумная отмена гола Хорватии на 90+13: все об офсайде и датчике, которые лишили чудо-спасения.