Станишич про 1:2 с Португалией: «На прошлых ЧМ Хорватии часто везло, сейчас — нет. Судья мог бы принять какие-то решения в нашу пользу»

Судья мог бы принять какие-то решения в нашу пользу. Когда игра напряженная, такие моменты сказываются. Мы очень разочарованы. Могли бы лучше сыграть в защите. Рамуш забил с такой позиции — молодец, конечно. Но на прошлых ЧМ нам часто везло. Сейчас — нет", — сказал Станишич.