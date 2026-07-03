Бернарду про 2:1: «Португалия слишком увлеклась тем, чего хотела Хорватия. Потеряли контроль и поплатились за это, но хорошо справились, когда нужно было рисковать»

"Сложная игра, в которой, на мой взгляд, мы эмоционально немного потеряли контроль, когда этого делать не следовало.
Мы хорошо начали, были хорошие 15−20 минут. Затем перешли именно к тому, чего хотел соперник. Тем не менее это хорошая победа. Главное — вышли в ⅛ финала.
Мы слишком увлеклись тем, чего хотели хорваты. Немного потеряли контроль и в итоге поплатились за это. Но мы хорошо справились, когда нужно было рисковать.
Потом мы слишком сильно отошли назад, когда этого делать не стоило, что позволило Хорватии делать навесы и отбирать мячи. Это была очень эмоциональная игра", — сказал Бернарду Силва.