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Бернарду про 2:1: «Португалия слишком увлеклась тем, чего хотела Хорватия. Потеряли контроль и поплатились за это, но хорошо справились, когда нужно было рисковать»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва поделился эмоциями после победы над Хорватией (2:1) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Сложная игра, в которой, на мой взгляд, мы эмоционально немного потеряли контроль, когда этого делать не следовало.

Мы хорошо начали, были хорошие 15−20 минут. Затем перешли именно к тому, чего хотел соперник. Тем не менее это хорошая победа. Главное — вышли в ⅛ финала.

Мы слишком увлеклись тем, чего хотели хорваты. Немного потеряли контроль и в итоге поплатились за это. Но мы хорошо справились, когда нужно было рисковать.

Потом мы слишком сильно отошли назад, когда этого делать не стоило, что позволило Хорватии делать навесы и отбирать мячи. Это была очень эмоциональная игра", — сказал Бернарду Силва.