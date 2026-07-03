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Экс-защитник США Бальбоа о том, что Роналду признали игроком матча с Хорватией: «Что?! Он вообще не повлиял на игру. Если бы не два-три сэйва Кошты, они бы проигрывали 0:2 или 0:3»

Бывший защитник сборной США Марсело Бальбоа поставил под сомнение выбор Криштиану Роналду лучшим игроком матча между Португалией и Хорватией (2:1) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

После игры Роналду, реализовавший пенальти, получил 7,1 от Sofascore. Гонсалу Рамуш, забивший победный гол, заработал 7,6 баллов, а вратарь Диогу Кошта — 7,3. Бальбоа изумился недостаточно высокой оценке голкипера сборной Португалии.

"Я немного удивлен. Если бы не два-три его сэйва, они бы проигрывали 0:2 или даже 0:3. Думаю, он заслуживает более высокой оценки.

И не буду врать, думаю, оценка Роналду слишком высокая. Она должна быть ниже, он вообще не повлиял на игру. Может, один штрафной, когда он попал в защитника", — отметил Бальбоа.

Когда Бальбоа узнал, что Роналду признали лучшим игроком матча, он удивленно воскликнул: «Что?!».