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Швейцария выиграла матч плей-офф на ЧМ впервые с 1938 года. Начиная с 1954-го было 6 вылетов в 1-м раунде

Сборная Швейцарии обыграла Алжир (2:0) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Победа в матче плей-офф на ЧМ стала для швейцарцев первой за 88 лет.

В 1938 году команда одолела Германию на стадии ⅛ финала (1:1 д.в. и 4:2 в переигровке). Тогда не было группового этапа, и эта стадия была на турнире первой. В следующем раунде Швейцария уступила Венгрии (0:2).

После этого Швейцария проигрывала матчи плей-офф шести турнирах подряд — домашнем ЧМ-1954 (Австрии в ¼ финала — 5:7), ЧМ-1994 (Испании в ⅛ финала — 0:3), ЧМ-2006 (Украине в ⅛ финала — 0:0, 0:3 по пенальти), ЧМ-2014 (Аргентине в ⅛ финала — 0:1 д.в.), ЧМ-2018 (Швеции в ⅛ финала — 0:1), ЧМ-2022 (Португалии в ⅛ финала — 1:6).