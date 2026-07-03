Мартинес об отмене гола Хорватии на 103-й минуте: «Когда происходит касание мяча, система его фиксирует. Здесь нет никакого субъективного мнения, это вне игры»

На 13-й добавленной минуте хорватская команда забила гол, однако главный арбитр Эспен Эскос после ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда у Марио Пашалича. Матанович в штрафной боролся с соперником за верховой мяч, который затем отскочил к Пашаличу.
Судья, а затем и ФИФА дали такое разъяснение — Матанович коснулся мяча, что было подтверджено датчиком.
"Я восхищаюсь Хорватией и работой Златко Далича.
Мяч летит по определенной траектории. Когда происходит касание, система его фиксирует. Здесь нет никакого субъективного мнения, это вне игры. Игрок, забивший гол, был в офсайде, это очевидно. Я понимаю это.
Нам повезло в этот момент, но все было очевидно", — сказал Мартинес.
Безумная отмена гола Хорватии на 90+13: все об офсайде и датчике, которые лишили чудо-спасения.