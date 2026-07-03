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7 сборных из Европы сыграют в ⅛ финала ЧМ — минимум с 2014 года (6). В 2018-м было 10, в 2022-м — 8

Семь европейских команд сыграют в ⅛ финала ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

Сборная Швейцарии стала последней командой из Европы, принимавшей участие в 1/16 финала ЧМ-2026. Она обыграла Алжир (2:0).

В заключительный игровой день первого раунда плей-офф все матчи пройдут без участия команд из Европы.

Ранее в ⅛ финала прошли сборные Франции, Норвегии, Бельгии, Англии, Португалии и Испании. При этом французы, испанцы и португальцы выбили соперников, тоже представлявших УЕФА.

Команды Германии, Нидерландов, Боснии и Герцеговины уступили соперникам из других конфедераций.

Таким образом, в топ-16 пробились 7 европейских команд. Это минимальный показатель с 2014 года, когда их было 6.

На турнире 2018 года в ⅛ финала сыграли сразу 10 европейских сборных, на чемпионате 2022 года — 8.

Отметим, что на ЧМ-2026 (в связи с расширением состава участников до 48) ⅛ финала — это второй раунд плей-офф, а не первый.