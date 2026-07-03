37-летний Перишич готов продолжить карьеру в сборной Хорватии после ЧМ-2026: «Не тот возраст, чтобы гарантировать на 100%, но буду работать, чтобы быть в форме»

Хорватия проиграла Португалии (1:2) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.
"Надеюсь, я все еще буду доступен для сборной.
Я не в том возрасте, чтобы на 100 процентов гарантировать продолжение игры за сборную, но пока не будет травм, пока я буду здоров и пока смогу приносить пользу на поле, как я это сделал на этом турнире, думаю, что я буду в сборной.
Не знаю, что принесет завтрашний день, но я сделаю все возможное. Буду работать каждый день, чтобы быть в отличной форме. Это все, что я могу обещать", — заявил Иван Перишич, выступающий за ПСВ.