«Месси — лучший в истории, всегда жду от него максимум. Игрокам Аргентины нужно дать ему инструменты, чтобы он мог блистать». Де Поль о Лео

Футбол — это не тот вид спорта, в который играют в одиночку, поэтому ответственность в большей степени лежит на всех нас, футболистах, окружающих его, — дать ему инструменты, чтобы он мог делать то, что умеет лучше всего. И когда он это делает, то показывает высочайший уровень.