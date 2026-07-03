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«Месси — лучший в истории, всегда жду от него максимум. Игрокам Аргентины нужно дать ему инструменты, чтобы он мог блистать». Де Поль о Лео

Полузащитник сборной Аргентины Родриго Де Поль поделился мыслями о форварде команды Лионеле Месси, который забил 6 голов в 3 матчах на ЧМ-2026.

Источник: Спортс‘’

"Мне повезло быть на поле рядом с Месси и разделять моменты с ним за пределами поля. Это большая честь.

Я всегда ожидаю от Лео максимум. Он лучший в истории.

Футбол — это не тот вид спорта, в который играют в одиночку, поэтому ответственность в большей степени лежит на всех нас, футболистах, окружающих его, — дать ему инструменты, чтобы он мог делать то, что умеет лучше всего. И когда он это делает, то показывает высочайший уровень.

Помимо того, что он уже делает, команда тоже хорошо себя проявляет и предоставляет ему все необходимые инструменты, чтобы он мог блистать«, — заявил Родриго Де Поль, который вместе с Месси играет за “Интер Майами”.