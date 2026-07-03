Пасторе допустил, что Месси сыграет на ЧМ-2030: «Если тело позволит. Он проделывает невероятную работу, команда полностью поддерживает его. Лео чувствует себя очень комфортно»

— Лео Месси очень мотивирован…
— Он по-прежнему проделывает невероятную работу. Команда полностью поддерживает его и помогает, поэтому Лео чувствует себя очень комфортно и расслабленно, получая мяч на открытых пространствах, что позволяет ему быстро создавать опасные ситуации.
Он в отличной форме. Каждый раз, когда он наносит удар, это либо гол, либо попадание в штангу, либо вратарь делает сэйв, потому что все они попадают в створ. Пока все получается.
— Все знают, кто лидер, как того и хочет Скалони.
— С тех пор как пришли эти новые игроки под руководством Скалони, я думаю, они создали необходимое единство и командную работу, чтобы поддержать самого талантливого игрока, и каждый готов помочь. Я часто вижу это на примере Энцо Фернандеса, Мак Аллистера, Хулиана Альвареса, Лаутаро Мартинеса… ключевых игроков своих клубов, которые здесь усердно работают на команду.
— Вы осмелитесь сказать, что это последний чемпионат мира для Месси?
— Я бы не хотел, чтобы так было, но не мне решать. Судя по тому, как он играет если его тело будет в хорошем состоянии, он не потеряет своих качеств. Он знает, что в любой момент может сыграть незаменимую или даже решающую роль для команды. На мой взгляд, если его тело позволит, он будет участвовать в следующем розыгрыше. Если нет, то нам будет немного грустно, потому что мы его больше не увидим, — сказал Пасторе.