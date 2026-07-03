Пасторе допустил, что Месси сыграет на ЧМ-2030: «Если тело позволит. Он проделывает невероятную работу, команда полностью поддерживает его. Лео чувствует себя очень комфортно»

— Я бы не хотел, чтобы так было, но не мне решать. Судя по тому, как он играет если его тело будет в хорошем состоянии, он не потеряет своих качеств. Он знает, что в любой момент может сыграть незаменимую или даже решающую роль для команды. На мой взгляд, если его тело позволит, он будет участвовать в следующем розыгрыше. Если нет, то нам будет немного грустно, потому что мы его больше не увидим, — сказал Пасторе.