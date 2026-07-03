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«У “сдувшегося” Роналду 3 гола и 2 награды игроку матча на ЧМ. Как же приятно видеть, как Криштиану в очередной раз заставляет критиков проглотить их горькие слова». Морган о португальце

Телеведущий Пирс Морган высказался о выступлениях Криштиану Роналду на чемпионате мира-2026.

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Нападающий сборной Португалии реализовал пенальти в игре с командой Хорватии в 1/16 финала турнира и был признан лучшим игроком матча.

«Результаты “сдувшегося” Роналду на чемпионате мира на данный момент: 3 гола, 2 награды лучшему игроку матча, единственный игрок, забивший на 6 разных чемпионатах мира, самый возрастной игрок, забивший в плей-офф ЧМ.

Как же приятно видеть, как ? Криштиану в очередной раз заставляет своих критиков проглотить их горькие слова ?" — написал Морган.

Морган о матче Португалии: «Комментаторы BBC поливали грязью Роналду и говорили, что его нужно заменить. Он забил, а они говорят, что Криштиану должен делать больше. Жалкое зрелище».