Константин Генич: «Для Аргентины матч с Кабо-Верде может быть как мучением, так и очень простым»

— Беречь его точно никто не будет, Месси будет играть с первых минут. И его выход на замену в последнем матче с Иорданией был оправдан. Не знаю, сколько он сможет забить. Эта игра может быть как очень простой для сборной Аргентины, где она выиграет с разницей в два‑три мяча, так и мучением, как это было на прошлом чемпионате мира с Саудовской Аравией (1:2) и Мексикой (2:0), когда соперник выстроен, почти нет моментов.