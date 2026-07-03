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Константин Генич: «Для Аргентины матч с Кабо-Верде может быть как мучением, так и очень простым»

Комментатор «Матч ТВ» и WINLINE Медиалиги Константин Генич высказался о шансах сборной Аргентины пройти Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

— Месси в матче с Кабо‑Верде забьет много? Или поберегут лидера для более важных игр?

— Беречь его точно никто не будет, Месси будет играть с первых минут. И его выход на замену в последнем матче с Иорданией был оправдан. Не знаю, сколько он сможет забить. Эта игра может быть как очень простой для сборной Аргентины, где она выиграет с разницей в два‑три мяча, так и мучением, как это было на прошлом чемпионате мира с Саудовской Аравией (1:2) и Мексикой (2:0), когда соперник выстроен, почти нет моментов.

Аргентина должна проходить дальше на 95%, еще 5% оставим на героизм Возиньи и остальных ребят. Фактор быстрого гола имеет значение, если аргентинцы смогут его забить, им будет гораздо легче, — сказал Генич.