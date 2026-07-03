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Криштиану Роналду: «Модрич — легенда футбола. Желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он продолжит играть»

Криштиану Роналду надеется, что Лука Модрич продолжит футбольную карьеру.

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Оба футболиста приняли участие в матче сборных Португалии и Хорватии в 1/16 финала чемпионата мира (2:1).

«Модрич — легенда футбола. Я много лет играл с ним в “Реале”, желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что он продолжит играть», — сказал Роналду после матча.

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