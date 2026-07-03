Чичарито: «Лаутаро — главная звезда “Интера”, но в сборной делает все, чтобы помочь Месси. Надеюсь, что полузащитники сборной Португалии будут так же помогать Роналду»

"После первого матча сборной Португалии Криштиану очень сильно критиковали за то, что он не забил — люди обсуждали, является ли он проблемой, должен ли он выходить в старте. А во второй игре они создавали моменты. У него были моменты, он отправил мяч в сетку. У него 975 голов на счету.
В 41 год он делает такой рывок, разгоняясь почти до 19 миль в час, в 41 год. Он все еще может бегать. Он не будет делать 20 таких рывков [за игру], но, как я сказал, отличный пример — Лаутаро Мартинес в сборной Аргентины. Он главная звезда «Интера» в Италии, но он приезжает в сборную и делает все, что от него требуют, чтобы помочь Месси и помочь сборной.
Так что я надеюсь, что полузащитники Португалии тоже смогут это сделать. Что они могут осознать, какой игрок у них в атаке, и вместо того чтобы конкурировать с ним, использовать его", — сказал Чичарито.