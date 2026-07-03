Чичарито: «Лаутаро — главная звезда “Интера”, но в сборной делает все, чтобы помочь Месси. Надеюсь, что полузащитники сборной Португалии будут так же помогать Роналду»

В 41 год он делает такой рывок, разгоняясь почти до 19 миль в час, в 41 год. Он все еще может бегать. Он не будет делать 20 таких рывков [за игру], но, как я сказал, отличный пример — Лаутаро Мартинес в сборной Аргентины. Он главная звезда «Интера» в Италии, но он приезжает в сборную и делает все, что от него требуют, чтобы помочь Месси и помочь сборной.