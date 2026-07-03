Аршавин об Овечкине: «Как только побьет рекорд Гретцки, можно возвращаться в “Динамо”. Правильно, что его подписали на год»

40-летний нападающий заключил договор на год и может заработать до 9 млн долларов за сезон.
«Правильно, что его подписали на год. Как только побьет рекорд Гретцки, можно собирать вещи и возвращаться в “Динамо”.
Со стороны клуба это правильное решение. Я бы уговаривал его всеми возможными способами. Мне кажется, что на моем веку никто не побьет рекорды Овечкина", — сказал Аршавин.
Овечкину осталось забросить 10 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф (1016 шайб). В прошлом сезоне у россиянина было 32 гола в 82 матчах регулярного чемпионата.
Овечкин собрал хоккейную команду из футболистов: «Вратарь — Шунин, защитники — Колодин, Вася Березуцкий. Центром будет Аршавин, крайние нападающие — Тюкавин и Сычев».