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Ямаль о Португалии в ⅛ финала ЧМ: «Сыграть против Роналду будет честью. Испания никого не боится, мы уверены в себе»

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль высказался о выходе в ⅛ финала ЧМ-2026.

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Вчера испанцы разгромили сборную Австрии со счетом 3:0. В следующем раунде они встретятся с Португалией, победившей Хорватию (2:1).

"Нам нужно продолжать прибавлять — в качестве игры, в интенсивности, во всем. Но мы знаем наш уровень, мы не боимся ни одной сборной. Мы — Испания, и должны доказывать это на поле. Мы уверены в себе.

Конечно, было бы честью сыграть против Криштиану. Но сейчас я думаю только о победе в нашем матче, и мне совершенно не важно, кто выйдет на нас из другой пары", — сказал Ямаль до матча Португалии и Хорватии.

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