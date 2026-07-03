Ямаль о Португалии в ⅛ финала ЧМ: «Сыграть против Роналду будет честью. Испания никого не боится, мы уверены в себе»

Вчера испанцы разгромили сборную Австрии со счетом 3:0. В следующем раунде они встретятся с Португалией, победившей Хорватию (2:1).
"Нам нужно продолжать прибавлять — в качестве игры, в интенсивности, во всем. Но мы знаем наш уровень, мы не боимся ни одной сборной. Мы — Испания, и должны доказывать это на поле. Мы уверены в себе.
Конечно, было бы честью сыграть против Криштиану. Но сейчас я думаю только о победе в нашем матче, и мне совершенно не важно, кто выйдет на нас из другой пары", — сказал Ямаль до матча Португалии и Хорватии.