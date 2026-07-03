Саа о том, почему Роналду критикуют больше Месси: «Потому что он говорит больше, от Лео вы не услышите “Я лучший”. Но Криштиану говорит и в большинстве случаев заставляет людей замолчать»

"Я понимаю, почему так происходит. Потому что он говорит больше, чем Месси. Он заявляет о себе больше.
Поведение Месси как бы обеспечивает ему защиту. Роналду же никогда не просит никакой защиты. Поэтому он ее и не получает. Все просто.
Роналду сам выставляет себя напоказ, говоря: «Я лучший». Кому-то это может не нравиться. От Месси вы такого не услышите — это факт.
Именно поэтому я всегда испытываю огромное восхищение Криштиану. Он говорит и в большинстве случаев заставляет людей замолчать. Особенно после второго матча [против Узбекистана]: все его раскритиковали, а он ответил самым лучшим образом. Сделать это действительно непросто, особенно в 41 год", — сказал Саа.