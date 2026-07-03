Саа о том, почему Роналду критикуют больше Месси: «Потому что он говорит больше, от Лео вы не услышите “Я лучший”. Но Криштиану говорит и в большинстве случаев заставляет людей замолчать»

Именно поэтому я всегда испытываю огромное восхищение Криштиану. Он говорит и в большинстве случаев заставляет людей замолчать. Особенно после второго матча [против Узбекистана]: все его раскритиковали, а он ответил самым лучшим образом. Сделать это действительно непросто, особенно в 41 год", — сказал Саа.