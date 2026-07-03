Судья напал на тренера во время матча детских команд в России

Конфликт начался с претензий наставника Kids Football Ufa Ильдара Хасанова: по его словам, судья игнорировал явные нарушения правил со стороны соперников, из-за чего трое игроков получили травмы и не смогли продолжить встречу. Когда помощник Хасанова также начал высказывать претензии, арбитр, не став разбираться, набросился на тренера с нецензурной бранью.