Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
доп. время
Австралия
1
:
Египет
1
Все коэффициенты
П1
21.00
X
1.06
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Аргентина
:
Кабо-Верде
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.00
П2
24.00
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Колумбия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.54
П2
9.00
Футбол. ЧМ-2026
04.07
Канада
:
Марокко
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.49
П2
1.80
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Португалия
2
:
Хорватия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Швейцария
2
:
Алжир
0
П1
X
П2

Судья напал на тренера во время матча детских команд в России

Во время матча детских команд в Уфе судья напал на тренера после словесной перепалки. Об этом сообщается в Telegram-канале Sport Baza.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Shutterstock

Конфликт начался с претензий наставника Kids Football Ufa Ильдара Хасанова: по его словам, судья игнорировал явные нарушения правил со стороны соперников, из-за чего трое игроков получили травмы и не смогли продолжить встречу. Когда помощник Хасанова также начал высказывать претензии, арбитр, не став разбираться, набросился на тренера с нецензурной бранью.

Участников стычки быстро разняли, но вскоре один из организаторов турнира попытался «по-мужски» поговорить с Хасановым. Очевидцы вовремя вмешались. Матч возобновили только через 30 минут, а позже судью отстранили от работы на турнире.

В сентябре 2025 года игроки детских футбольных команд ЦСКА и «Родина» устроили массовую драку в матче летнего первенства Москвы. Инцидент произошел во втором тайме матча. Игрок ЦСКА нарушил правила, что привело к стычке между игроками.