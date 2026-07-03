Нидерландская ассоциация обратится в полицию и прокуратуру из-за расизма в адрес сборной в соцсетях: «Для тех, кто переступает границы, предусмотрены последствия»

Ранее организация выпустила заявление в связи с расистскими оскорблениями в адрес игроков национальной сборной после вылета с ЧМ-2026.
"KNVB готовится подать заявление в полицию по факту группового оскорбления против лиц, которые делали расистские заявления в интернете в адрес сборной Нидерландов.
На прошлой неделе KNVB уже сообщила о различных заявлениях в Meld.OnlineDiscriminatie.nl (MOD), организацию, с которой ассоциация сотрудничает в рамках кампании «Дискриминация — это безнадежно». Юридический отдел центра по работе с жалобами расследует эти заявления, и, если они окажутся наказуемыми правонарушениями, могут быть предприняты различные действия, начиная от обращения к платформам с просьбой удалить заявления или даже учетные записи, до подачи заявления в полицию.
Дела, признанные подходящими для подачи заявления в полицию, в настоящее время передаются через KNVB в прокуратуру, с которой в настоящее время поддерживается связь. Естественно, любой желающий может также подать заявление непосредственно туда. Президент ассоциации Франк Пааув сделает это от имени KNVB.
Учитывая большое значение, которое KNVB придает этому вопросу, были использованы два пути, что позволило объединить имеющиеся ресурсы. К сожалению, невозможно выявлять и пресекать каждое расистское высказывание, но KNVB хочет послать очень четкий сигнал: существуют границы допустимого, и для тех, кто их переступает, предусмотрены последствия", — говорится в заявлении KNVB.