Нидерландская ассоциация обратится в полицию и прокуратуру из-за расизма в адрес сборной в соцсетях: «Для тех, кто переступает границы, предусмотрены последствия»

На прошлой неделе KNVB уже сообщила о различных заявлениях в Meld.OnlineDiscriminatie.nl (MOD), организацию, с которой ассоциация сотрудничает в рамках кампании «Дискриминация — это безнадежно». Юридический отдел центра по работе с жалобами расследует эти заявления, и, если они окажутся наказуемыми правонарушениями, могут быть предприняты различные действия, начиная от обращения к платформам с просьбой удалить заявления или даже учетные записи, до подачи заявления в полицию.