Опенда интересен «Лансу», «Лиону», «Ренну» и «Ковентри». «Ювентус» хочет продать форварда (GdS)

По данным La Gazzetta dello Sport, итальянцы по-прежнему придерживаются той же позиции. В последние недели с «Юве» связались четыре клуба. Три из них — из Лиги 1, в которой Опенда зарекомендовал себя в сезоне-2022/23, забив 21 гол в 42 матчах за «Ланс». Его бывший клуб, в новом сезоне выступающий в Лиге чемпионов, стал одним из тех, кто выразил интерес к бельгийцу.