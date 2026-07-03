Опенда интересен «Лансу», «Лиону», «Ренну» и «Ковентри». «Ювентус» хочет продать форварда (GdS)

Ранее «бьянконери» выкупили игрока у «РБ Лейпциг» за 40,6 миллиона евро после аренды согласно условиям соглашения. Однако сообщалось, что туринцы постараются продать футболиста в ближайшее трансферное окно.
По данным La Gazzetta dello Sport, итальянцы по-прежнему придерживаются той же позиции. В последние недели с «Юве» связались четыре клуба. Три из них — из Лиги 1, в которой Опенда зарекомендовал себя в сезоне-2022/23, забив 21 гол в 42 матчах за «Ланс». Его бывший клуб, в новом сезоне выступающий в Лиге чемпионов, стал одним из тех, кто выразил интерес к бельгийцу.
Кроме того, футболист заинтересовал «Лион» и «Ренн», который в следующем сезоне сыграет в Лиге Европы. «Ковентри Сити», недавно вышедший в Премьер-лигу и ищущий усиления, также недавно обратил внимание на Опенда.
Статистику 26-летнего игрока можно изучить здесь.