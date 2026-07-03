Египет сыграет против Аргентины или Кабо-Верде в ⅛ финала ЧМ

Египтяне победили Австралию (1:1, 4:2 пен.) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Команды Аргентины и Кабо-Верде встретятся в матче 1/16 финала 4 июля в 01:00 по московскому времени.
В ⅛ победитель этой пары сыграет против Египта 7 июля.
Сборная Египта сыграет против Аргентины или Кабо-Верде в ⅛ финала чемпионата мира.
Египтяне победили Австралию (1:1, 4:2 пен.) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Команды Аргентины и Кабо-Верде встретятся в матче 1/16 финала 4 июля в 01:00 по московскому времени.
В ⅛ победитель этой пары сыграет против Египта 7 июля.