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Египет сыграет против Аргентины или Кабо-Верде в ⅛ финала ЧМ

Сборная Египта сыграет против Аргентины или Кабо-Верде в ⅛ финала чемпионата мира.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Египтяне победили Австралию (1:1, 4:2 пен.) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Команды Аргентины и Кабо-Верде встретятся в матче 1/16 финала 4 июля в 01:00 по московскому времени.

В ⅛ победитель этой пары сыграет против Египта 7 июля.