На ЧМ не осталось команд из Азиатской конфедерации. Япония и Австралия вылетели после 1/16 финала

Напомним, Азиатскую футбольную конфедерацию в плей-офф представляли две сборные — Австралия и Япония.
Австралийцы уступили команде Египта (1:1, 2:4 пен.) в 1/16 финала чемпионата мира.
Япония ранее проиграла в матче с Бразилией (1:2).
Последняя из команд, вышедшая на ЧМ-2026 по азиатской квоте, вылетела с турнира.
Напомним, Азиатскую футбольную конфедерацию в плей-офф представляли две сборные — Австралия и Япония.
Австралийцы уступили команде Египта (1:1, 2:4 пен.) в 1/16 финала чемпионата мира.
Япония ранее проиграла в матче с Бразилией (1:2).