Египет во 2-й раз в истории вышел в ⅛ финала ЧМ. Этого не удавалось с 1934 года

Команда тренера Хоссама Хассана победила Австралию (1:1, 4:2 пен.) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Египтяне не выступали на стадии ⅛ с ЧМ-1934.
На следующем этапе национальная сборная сыграет против Аргентины или Кабо-Верде.
Сборная Египта во второй раз в истории вышла в ⅛ финала чемпионата мира.
Команда тренера Хоссама Хассана победила Австралию (1:1, 4:2 пен.) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Египтяне не выступали на стадии ⅛ с ЧМ-1934.
На следующем этапе национальная сборная сыграет против Аргентины или Кабо-Верде.