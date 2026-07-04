Клопп о работе в сборной Германии: «Я готов. DFB ведет со мной переговоры, но пока у меня контракт с Red Bull»

Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о расторжении контракта с Юлианном Нагельсманном, занимавшим пост главного тренера вылетевшей с ЧМ-2026 команды. Также DFB официально объявил, что начнет переговоры с Клоппом, который уже сообщил о готовности занять эту должность.
Экс-тренер «Ливерпуля» на данный момент возглавляет футбольное направление в Red Bull.
О ситуации.
«Да, я могу подтвердить переговоры. Все произошло довольно быстро. Юлиан ушел в отставку. Немецкий футбольный союз ищет преемника, и они ведут переговоры со мной».
О том, что еще предстоит сделать.
"[Нужно] время. У меня контракт с Red Bull. Я говорил, что заинтересован в переговорах. Они будут интенсивными, потому что речь идет не только о Юлиане Нагельсманне.
Мне также нужно поговорить с Оливером Минцлаффом, он мой работодатель. Мы уже обсудили несколько моментов. Я предполагаю, что он не будет препятствовать. Я работаю там уже 19 месяцев, то было напряженное время".
О своем настрое.
«Я готов. Как только стартуют переговоры, начинаешь быстрее мыслить. Нам нужно кардинально изменить ситуацию», — сказал Клопп в интервью MagentaTV.