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Клопп о работе в сборной Германии: «Я готов. DFB ведет со мной переговоры, но пока у меня контракт с Red Bull»

Юрген Клопп подтвердил, что хочет возглавить сборную Германии.

Все новости футбола в МАКС
Источник: Спортс‘’

Ранее Немецкий футбольный союз (DFB) объявил о расторжении контракта с Юлианном Нагельсманном, занимавшим пост главного тренера вылетевшей с ЧМ-2026 команды. Также DFB официально объявил, что начнет переговоры с Клоппом, который уже сообщил о готовности занять эту должность.

Экс-тренер «Ливерпуля» на данный момент возглавляет футбольное направление в Red Bull.

О ситуации.

«Да, я могу подтвердить переговоры. Все произошло довольно быстро. Юлиан ушел в отставку. Немецкий футбольный союз ищет преемника, и они ведут переговоры со мной».

О том, что еще предстоит сделать.

"[Нужно] время. У меня контракт с Red Bull. Я говорил, что заинтересован в переговорах. Они будут интенсивными, потому что речь идет не только о Юлиане Нагельсманне.

Мне также нужно поговорить с Оливером Минцлаффом, он мой работодатель. Мы уже обсудили несколько моментов. Я предполагаю, что он не будет препятствовать. Я работаю там уже 19 месяцев, то было напряженное время".

О своем настрое.

«Я готов. Как только стартуют переговоры, начинаешь быстрее мыслить. Нам нужно кардинально изменить ситуацию», — сказал Клопп в интервью MagentaTV.