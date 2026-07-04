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Салах о паненке в серии против Австралии: «Я хотел вселить в партнеров уверенность — решил в последнюю минуту. Мы вошли в историю»

Вингер сборной Египта Мохамед Салах высказался о победе над Австралией.

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Источник: Спортс‘’

Египтяне победили австралийцев (1:1, 4:2 пен.) в 1/16 финала ЧМ-2026. 34-летний футболист реализовал удар в серии послематчевых пенальти, пробив паненкой.

О результате матча.

"Это история. Перед игрой я сказал ребятам, что это самая большая сцена, на которой только можно играть. Надо наслаждаться и не позволять давлению сломить вас.

Я рад, что нам удалось выиграть, им не повезло. Я счастлив, что мы сегодня вошли в историю".

О паненке.

«Если бы кто-то и смог это сделать, то я! Я опытнее других [партнеров по сборной], и я хотел вселить в них уверенность. Я решил, что должен это сделать в последнюю минуту», — рассказал Салах.