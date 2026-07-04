Салах о паненке в серии против Австралии: «Я хотел вселить в партнеров уверенность — решил в последнюю минуту. Мы вошли в историю»

Египтяне победили австралийцев (1:1, 4:2 пен.) в 1/16 финала ЧМ-2026. 34-летний футболист реализовал удар в серии послематчевых пенальти, пробив паненкой.
О результате матча.
"Это история. Перед игрой я сказал ребятам, что это самая большая сцена, на которой только можно играть. Надо наслаждаться и не позволять давлению сломить вас.
Я рад, что нам удалось выиграть, им не повезло. Я счастлив, что мы сегодня вошли в историю".
О паненке.
«Если бы кто-то и смог это сделать, то я! Я опытнее других [партнеров по сборной], и я хотел вселить в них уверенность. Я решил, что должен это сделать в последнюю минуту», — рассказал Салах.