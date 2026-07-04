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Тренер Египта Хассан после игры с Австралией: «Посвящаю победу египетскому и палестинскому народам. Мы видели, как ей радуются палестинцы — пусть Бог даст им сил»

Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан посвятил победу над Австралией египетскому и палестинскому народам.

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Источник: Спортс‘’

Египтяне победили австралийцев (1:1, 4:2 пен.) в 1/16 финала ЧМ-2026.

"Поздравляю Египет. Этот успех и эта победа — для Египта, мы заставили всех арабов и африканцев гордиться нами.

Я очень счастлив и благодарю Бога за то, что он вознаградил нас благодаря поддержке добрым людям Египта и нашим болельщикам повсюду. Египетские болельщики — лучшие и самые преданные. Поздравляю всех их.

"Бог вознаградил нас благодаря египетскому народу, который поддерживал нас со всех уголков мира.

Мы видели, как радуются этой победе палестинцы. Пусть Бог даст им сил. Я посвящаю эту победу египетскому и палестинскому народам", — сказал Хассан.