Тренер Египта Хассан после игры с Австралией: «Посвящаю победу египетскому и палестинскому народам. Мы видели, как ей радуются палестинцы — пусть Бог даст им сил»

Египтяне победили австралийцев (1:1, 4:2 пен.) в 1/16 финала ЧМ-2026.
"Поздравляю Египет. Этот успех и эта победа — для Египта, мы заставили всех арабов и африканцев гордиться нами.
Я очень счастлив и благодарю Бога за то, что он вознаградил нас благодаря поддержке добрым людям Египта и нашим болельщикам повсюду. Египетские болельщики — лучшие и самые преданные. Поздравляю всех их.
"Бог вознаградил нас благодаря египетскому народу, который поддерживал нас со всех уголков мира.
Мы видели, как радуются этой победе палестинцы. Пусть Бог даст им сил. Я посвящаю эту победу египетскому и палестинскому народам", — сказал Хассан.