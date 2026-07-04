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Тренер Австралии Попович о замене вратаря перед серией пенальти: «Если посмотреть на статистику Райана, можно сказать, что Бич — новичок. Мы рассчитывали на опыт, но Египет хорошо бил»

Главный тренер сборной Австралии Тони Попович высказался о вылете с ЧМ-2026 после поражения от Египта (1:1, 2:4 пен.).

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Источник: Спортс‘’

Специалист заявил, что не думал о том, что скажет Харри Суттару и Лукасу Херрингтону, не сумевшим реализовать удары в серии пенальти.

О разговоре с футболистами.

«Сейчас не время об этом думать. Уверен, это еще впереди. Я очень горжусь ими. Я даже не думал об игроках, которые не реализовали пенальти. К сожалению, мы возвращаемся домой, и чемпионат мира для нас заканчивается».

О замене вратаря Патрика Бича на Мэтью Райана перед серией пенальти.

"Думаю, у нас всегда был такой вариант, учитывая его опыт. Нужно смотреть, как будет развиваться игра, иногда в дополнительное время игрокам тяжело, и нужно делать замены, а запасных нет. Но у нас все еще был запасной за пару минут до конца, и мы выпустили Мэти.

Если посмотреть на статистику [Райана] по отражению пенальти, то можно сказать, что Патрик — новичок на позиции вратаря, не только в национальной сборной, но и в клубном футболе. Мы чувствовали, что опыт Мэти сыграл решающую роль. В итоге так не получилось, но не из-за плохой оценки Мэти или его некомпетентности. Египет действительно хорошо реализовал пенальти".

О вылете с турнира.

"Я всегда утверждал, что это замечательная команда, в этом матче они показали, насколько хороши.

Сейчас все это немного тяжело принять, но я уверен, что каждый австралиец гордится тем, что они сделали на протяжении всего турнира. Их семьи, друзья и все, кто смотрел матч, будут очень гордиться ими", — сказал Попович.