Тренер Австралии Попович о замене вратаря перед серией пенальти: «Если посмотреть на статистику Райана, можно сказать, что Бич — новичок. Мы рассчитывали на опыт, но Египет хорошо бил»

"Думаю, у нас всегда был такой вариант, учитывая его опыт. Нужно смотреть, как будет развиваться игра, иногда в дополнительное время игрокам тяжело, и нужно делать замены, а запасных нет. Но у нас все еще был запасной за пару минут до конца, и мы выпустили Мэти.