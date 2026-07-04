Кордоба, Диас, Парти и Семеньо — в стартовых составах Колумбии и Португалии на матч ЧМ-2026

За южноамериканскую команду с первой минуты сыграют:
— вратарь: Камило Варгас;
— защита: Джон Лукуми, Даниэль Муньос, Густаво Пуэрта, Хоан Мохика, Давинсон Санчес;
— полузащита: Хамес Родригес, Джон Арьяс, Джефферсон Лерма;
— атака: Луис Диас, Джон Кордоба.
В составе африканской сборной выйдут:
— вратарь: Лоуренс Ати-Зиджи;
— защита: Гидеон Менса, Джером Опоку, Деррик Люккассен, Марвен Сеная;
— полузащита: Калеб Йиренки, Томас Парти, Куаси Сибо, Антуан Семеньо;
— атака: Джордан Айю, Иньяки Уильямс.