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Тальяфико не был в офсайде в момент гола Лисандро — повтор показал, что Николас не пересек линию

Гол сборной Аргентины на 93-й минуты игры с Кабо-Верде (3:2, дополнительное время) в 1/16 финала ЧМ-2026 был забит по правилам.

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Источник: Спортс‘’

В начале эпизода Алексис Мак Аллистер после навеса с углового вступил в борьбу над ближним углом вратарской и сумел сбросить мяч в направлении дальней штанги. Лисандро Мартинес подхватил его справа от ворот. Защитник сильным ударом направил мяч в ворота.

Главный арбитр Дрю Фишер засчитал взятие ворот, хотя предполагалось, что Николас Тальяфико мог находиться в офсайде в момент скидки Мак Аллистера. Однако аргентинец не пересек линию, что было показано на повторе.

Изображение: скриншот из трансляции TVP Sport.