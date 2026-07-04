Тальяфико не был в офсайде в момент гола Лисандро — повтор показал, что Николас не пересек линию

В начале эпизода Алексис Мак Аллистер после навеса с углового вступил в борьбу над ближним углом вратарской и сумел сбросить мяч в направлении дальней штанги. Лисандро Мартинес подхватил его справа от ворот. Защитник сильным ударом направил мяч в ворота.
Главный арбитр Дрю Фишер засчитал взятие ворот, хотя предполагалось, что Николас Тальяфико мог находиться в офсайде в момент скидки Мак Аллистера. Однако аргентинец не пересек линию, что было показано на повторе.
Изображение: скриншот из трансляции TVP Sport.