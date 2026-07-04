Аргентина сыграет с Египтом в ⅛ финала ЧМ-2026

Игра пройдет 7 июля в Атланте.
На стадии 1/16 финала команда тренера Лионеля Скалони справилась со сборной Кабо-Верде (3:2, дополнительное время).
Сборная Египта на этом этапе турнира прошла команду Австралии (1:1, 2:4 пенальти).
Сборная Аргентины встретится с командой Египта в матче ⅛ финала ЧМ-2026.
Игра пройдет 7 июля в Атланте.
На стадии 1/16 финала команда тренера Лионеля Скалони справилась со сборной Кабо-Верде (3:2, дополнительное время).
Сборная Египта на этом этапе турнира прошла команду Австралии (1:1, 2:4 пенальти).