Месси — лучший игрок матча Аргентины и Кабо-Верде. Форвард поучаствовал во всех 3 голах команды

39-летний футболист внес вклад во все три гола южноамериканской команды. Сам он отличился забитым мячом на 29-й минуте игры.
В активе Месси 7 голов в 4 матчах турнира.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Кабо-Верде.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси стал лучшим игроком матча 1/16 финала ЧМ-2026 против Кабо-Верде (3:2, дополнительное время).
39-летний футболист внес вклад во все три гола южноамериканской команды. Сам он отличился забитым мячом на 29-й минуте игры.
В активе Месси 7 голов в 4 матчах турнира.
Спортс«» провел текстовую онлайн-трансляцию матча Аргентина — Кабо-Верде.