Месси против Кабо-Верде: гол, 9 ударов, 3 ключевых передачи, 83 касания, 37 из 43 точных пасов

Месси провел весь матч на поле и в общей сложности нанес 9 ударов по воротам соперника (6 — в створ), сделал 3 ключевых передачи, выполнил 83 касания мяча (8 раз в штрафной соперника), а также произвел 37 из 43 точных передач (86%).