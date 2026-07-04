Месси против Кабо-Верде: гол, 9 ударов, 3 ключевых передачи, 83 касания, 37 из 43 точных пасов

Южноамериканская команда прошла в следующий раунд, победив со счетом 3:2 в экстра-таймах.
39-летний футболист отметился голом на 29-й минуте, а также принял участие в других двух голах команды.
Месси провел весь матч на поле и в общей сложности нанес 9 ударов по воротам соперника (6 — в створ), сделал 3 ключевых передачи, выполнил 83 касания мяча (8 раз в штрафной соперника), а также произвел 37 из 43 точных передач (86%).
В активе Лионеля 7 голов в 4 матчах турнира.
Роналду за 81 минуту против Хорватии: гол с пенальти, 2 удара, 25 касаний, 1 офсайд и 21 из 22 точных передач.