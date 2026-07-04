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Лионель Скалони: «Кабо-Верде — отличная команда. Это правда, когда говорят, что на ЧМ нет легких матчей. Все думали о легкой прогулке, но я знал, что это будет не так. Аргентина не сдается»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями после победы над командой Кабо-Верде (3:2, дополнительное время) в матче 1/16 финала ЧМ-2026.

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Источник: Спортс‘’

"Хочу поздравить нашего соперника — они показали, что являются отличной командой. Когда говорят, что на чемпионате мира нет легких матчей, — это правда.

Невероятный сложный матч, но из него нужно извлечь позитивные моменты. Наша команда никогда не сдается.

Мы справились с ситуацией, хотя все думали, что это будет легкая прогулка, и я знал, что это будет не так.

Когда играешь с душой, как мы, это компенсирует большую часть недостатка выносливости. Команда показала характер.

Мы исправим то, что нужно исправить. Вижу несколько моментов, на которые нужно обратить внимание", — сказал Лионель Скалони.

Аргентина безумно мучилась с Кабо-Верде! Дали дважды отыграться (даже в овертайме!), Возинья дико тащил от Месси.